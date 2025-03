Ginosa, lite degenera e picchia l’ex suocero: 25enne arrestato

Un ragazzo di 25 anni, di nazionalità georgiana, è stato arrestato dai carabinieri di Ginosa (Taranto) con l’accusa di lesioni e danneggiamento. Il giovane si era recato a casa dell’ex compagna per far visita alla figlia di pochi mesi, ma l’incontro è presto degenerato in una lite.

A tentare di calmarlo è intervenuto l’ex suocero, un 58enne del posto, che però è stato colpito con un pugno. Non soddisfatto, il 25enne ha poi sfogato la sua rabbia infrangendo il vetro dell’auto della vittima e danneggiando il portone di casa.

L’intervento dei carabinieri, allertati dalla vittima al 112, ha evitato ulteriori conseguenze. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato e arrestato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author