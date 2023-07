Ginosa: In auto con 37 dosi di hashish, denunciati 4 ragazzi

I Carabinieri di Marina di Ginosa hanno denunciato 4 giovani del posto per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, poiché mentre percorrevano il litorale jonico a bordo di un’auto, alla vista dei Carabinieri, che in quel momento stavano eseguendo un posto di controllo, avrebbero cercato di disfarsi di un borsello lanciandolo fuori dal finestrino. Manovra non passata inosservata ai Carabinieri che li hanno fermati recuperando il borsello all’interno del quale hanno rinvenuto 21 dosi di hashish. Nell’auto sono state trovate altre 16 dosi di hashish e circa 110 euro in banconote di vario taglio, ritenuto provento dello spaccio.

