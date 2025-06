Ginosa, Galante (M5S) incontra agricoltori in crisi per l’acqua

Marco Galante, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, ha compiuto un nuovo sopralluogo alla Vasca 10 del Consorzio Unico di Bonifica del Centro Sud, nel territorio agricolo di Ginosa (Taranto), dove nelle ultime ore si sono intensificate le proteste degli agricoltori a causa della mancata erogazione dell’acqua.

“Comprendo profondamente la frustrazione e la rabbia degli agricoltori – ha dichiarato Galante, che ha voluto incontrare personalmente i manifestanti per aggiornare sulla situazione -. L’impegno è massimo per garantire il ripristino dell’erogazione idrica attraverso interventi urgenti sulle reti e sul sistema di invasi» ha spiegato confermando il costante confronto con l’assessore regionale Donato Pentassuglia, il commissario straordinario Ferraro, Acquedotto Pugliese e Acque del Sud.

L’attenzione è rivolta anche alla Regione Basilicata, da cui dovrebbe arrivare l’acqua proveniente dall’invaso di San Giuliano, la cui condotta ha subito un franamento che ha impedito il trasferimento di 24 milioni di metri cubi verso la Puglia. I lavori di ripristino procedono senza interruzione e, secondo quanto riferito da Galante, si stima che entro l’inizio di luglio il flusso idrico possa essere finalmente ripristinato.

Nel frattempo, per far fronte all’emergenza, si sta già convogliando acqua da altri invasi alle vasche del Consorzio in agro di Ginosa. “L’obiettivo è consentire l’erogazione già da domani, dando priorità assoluta alle aziende agricole – ha assicurato Galante -. La stagione attuale è la più delicata per la produzione di uva e ortaggi, e va fatto il possibile per salvaguardare i raccolti”.

“A breve saranno ripristinati i turni di distribuzione idrica come negli anni passati”, ha aggiunto ricordando che l’attuale crisi rappresenta “il picco massimo di una delle peggiori emergenze idriche degli ultimi vent’anni”.

Galante ha infine rivolto un appello all’unità delle forze politiche: “La questione idrica va affrontata senza divisioni, perché tocca da vicino la vita di cittadini e imprese. Continuerò a seguire da vicino la situazione, sia sul territorio che in Consiglio regionale”.

