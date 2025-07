Ginosa, Galante: “Crisi idrica storica, ma gli agricoltori non sono soli”

Il consigliere regionale Marco Galante, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, si è recato questa mattina presso la Vasca 10 del Consorzio Unico di Bonifica del Centro Sud, nell’agro di Ginosa (Taranto), per incontrare i cittadini e gli agricoltori in protesta per la scarsità d’acqua.

“Stiamo attraversando la peggiore crisi idrica degli ultimi vent’anni – ha dichiarato Galante -, ma nonostante le difficoltà, si è riusciti finora a rispettare i turni per l’erogazione dell’acqua, fronteggiando l’emergenza giorno dopo giorno”.

Secondo il consigliere pentastellato, la situazione dovrebbe ora migliorare grazie alle misure adottate in seguito al confronto tra l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, il commissario del Consorzio Michele Ferraro e Acque del Sud. Una delle criticità più gravi è rappresentata dall’interruzione del flusso idrico proveniente dalla Basilicata, a causa del franamento della condotta che trasportava acqua dal bacino di San Giuliano.

Galante ha espresso comprensione per il disagio degli agricoltori, in particolare per coloro che in questa fase delicata della stagione rischiano perdite gravi nelle colture, a cominciare dai vigneti e dagli ortaggi. Tuttavia, ha invitato alla responsabilità, condannando ogni forma di abuso o intimidazione. “Minacciare gli operai della Vasca 10 o prelevare acqua in maniera illegale non è la strada da percorrere”, ha detto.

Il consigliere ha poi ricordato l’importanza del ruolo istituzionale e della vicinanza concreta ai territori: “Seguo da vicino quanto sta accadendo e mi reco spesso alla Vasca per assicurare i cittadini che non sono stati abbandonati. L’attenzione delle istituzioni è massima e condivisa a ogni livello”.

Un momento chiave sarà rappresentato dall’audizione sulla crisi idrica in programma lunedì prossimo in Consiglio regionale, durante la quale Galante ha annunciato la richiesta di “ulteriori chiarimenti” e l’avvio di un confronto diretto con le associazioni di categoria.

“Occorre massimo spirito di collaborazione perché solo lavorando insieme potremo affrontare e superare un’emergenza che colpisce l’intero comparto agricolo della provincia di Taranto”, ha concluso.

