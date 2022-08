GINOSA – In una nota del consigliere regionale di Forza Italia, Vito De Palma, viene sollecitata la Asl ionica a ripristinare il servizio di vaccinazione alla Marina di Ginosa.

“Da diverso tempo, numerosi cittadini, in particolare genitori, lamentano la disattivazione del servizio di vaccinazione a Marina di Ginosa: sono costretti, perciò, a percorrere decine di chilometri per raggiungere i centri più vicini di Ginosa, Castellaneta, Laterza e Palagianello. Ciò con non pochi disagi, soprattutto per coloro che hanno bisogno delle vaccinazioni pediatriche per i propri figli: alcune di queste, infatti, sono obbligatorie per l’ammissione ad asili e istituti pubblici e privati. I centri attivi nei Comuni limitrofi, come è ovvio, registrano picchi di accessi specie nelle settimane precedenti all’avvio dell’anno scolastico, quando vi è un maggior afflusso di studenti. Pertanto, ho scritto alla direzione del distretto socio-sanitario di Ginosa per chiedere il ripristino delle vaccinazioni nella struttura sanitaria di Marina di Ginosa, potenziando anche le unità in servizio nei Comuni limitrofi dove vi è un’atavica carenza di personale”.