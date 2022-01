GINOSA – Aggredito e rapinato un commerciante che opera nel settore della frutta e verdura, sarebbe stato avvicinato da due malviventi con il volto coperto, uno di questi armato di pistola. La rapina è avvenuta la scorsa notte nel centro di Ginosa, la vittima era appena uscita da casa e si stava recando ai mercati generali. Stando ad una prima ricostruzione dell’episodio, avvenuto poco prima delle tre della scorsa notte, i due rapinatori erano ad attendere il commerciante nei pressi della sua abitazione, l’uomo ha tentato una reazione per difendersi ma è stato colpito violentemente al capo con il calcio della pistola. Il bottino è di circa 2000 euro, denaro che serviva per acquistare la merce all’ingrosso per poi rivenderla nel negozio di fruttivendolo.

Il malcapitato ha riportato alcune escoriazioni dovute alla colluttazione, ma le sue condizioni non sono gravi, subito dopo la rapina ha ricevuto le cure del caso ed ha informato i Carabinieri dell’accaduto. I militari della stazione di Ginosa e della Compagnia di Castellaneta hanno avviato le indagini per tentare di individuare i due rapinatori. S’indaga anche attraverso le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona