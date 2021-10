GINOSA – Allerta Covid a Ginosa nel tarantino, ci sono 150 casi accertati, un un picco di casi che viene annunciato dal sindaco, Vito Parisi, anch’egli colpito dal virus e attualmente ricoverato all’ospedale “Pagliari” di Massafra.

“Il Covid19 ha beccato anche me. Afferma il primo cittadino, Sto bene, non ho nessun sintomo particolare, se non una leggera congestione nasale.

Nei giorni scorsi ho avuto un pò di tosse. Nel dubbio, prosegue Parisi, mi sono subito isolato per proteggere me e coloro che mi sono accanto. Ho fatto un tampone antigenico e sono risultato positivo. Ora attendo l’esito del molecolare. Quindi, per il momento starò un pò a casa, dove sono comunque operativo.

Ad oggi, si sfiorano i 150 casi tra Ginosa e Marina di Ginosa. Stando a quanto si apprende dalle autorità competenti, non si registrano situazioni di criticità, se non per le persone non vaccinate. Non si tratta di fare discriminazioni, ma la realtà dei fatti è questa.

Nonostante il numero non trascurabile di contagi, la situazione è sotto controllo. Per il momento, non sono previsti provvedimenti restrittivi particolari, ma nelle prossime ore i controlli sul rispetto delle norme anticovid saranno intensificati.

Se oggi i sintomi sono per la maggior parte di lieve entità, come nel mio caso, è proprio grazie all’efficacia dei vaccini. L’invito, pertanto, rimane quello di vaccinarsi. L’hub allestito presso il Palazzetto dello Sport in Via Palatrasio rimane operativo e ci si può prenotare attraverso il portale online della Regione Puglia.

Non abbassiamo la guardia conclude Parisi, e prestiamo sempre la massima attenzione.”