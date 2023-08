Una settantina di atleti e atlete di Martina Franca hanno partecipato alla Gymnaestrada 2023, che è andata in scena ad Amsterdam in Olanda. Per questo l’Amministrazione comunale ha organizzato un’iniziativa in piazza XX settembre nel corso della quale è stata riproposta la stessa performance di Amsterdam.

