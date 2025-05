Gina Monaco trovata morta nelle campagne di Ceglie Messapica

Della donna non si avevano più notizie dal 6 aprile scorso: sul corpo non ci sarebbero segni di violenza

È di Gina Monaco, 59 anni, il corpo senza vita trovato nelle campagne di Ceglie Messapica (Brindisi) nella mattinata di giovedì 8 maggio. Della donna non si avevano più notizie dal 6 aprile scorso, quando furono i familiari a denunciarne la scomparsa. Il cadavere, su cui non erano evidenti segni di violenza, è stato scoperto in contrada Moretto, non lontano dall’abitazione della vittima e dalla marmeria gestita dal compagno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Secondo quanto appreso, la donna indossava gli stessi abiti con cui era stata vista l’ultima volta attraverso le immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza la mattina della scomparsa. Le ricerche erano state avviate immediatamente dopo la denuncia presentata dai familiari. Da settimane, squadre di forze dell’ordine e volontari stavano battendo il territorio nel tentativo di rintracciare la donna.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della morte e ricostruire gli ultimi spostamenti di Gina Monaco. L’area del ritrovamento è attualmente sotto sequestro.

