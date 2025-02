Giardino degli Aquiloni, inaugurazione rimandata a marzo. Ma la Lopez rilancia: “Non molliamo”

Indagini in corso per risalire ai responsabili e tanto rammarico. Ma l’inaugurazione del Giardino degli Aquiloni è soltanto rimandata a marzo. La presidente del Municipio 2 di Bari, Alessandra Lopez, condanna l’accaduto ma dice: non ci fermiamo.

