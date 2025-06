Omicidio carabiniere, svolta nelle indagini

TARANTO: Omicidio Legrottaglie. L’Indagato Giannattasio durante l’udienza di convalida del fermo non risponde al GIP: si avvale della facoltà di non rispondere. Intanto per la morte del complice Michele Mastropietro, due agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author