Giallo sulla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa

Il leggendario attore Gene Hackman, 95 anni, e sua moglie Betsy Arakawa, 63, sono stati trovati senza vita nella loro villa di Santa Fe, New Mexico. Con loro, anche il corpo di uno dei tre pastori tedeschi di famiglia.

Secondo la polizia di Santa Fe, i due erano morti da tempo, ma le cause restano un giallo. Nessun segno di effrazione, ma una scena inquietante: Hackman riverso sul pavimento vicino alla cucina con accanto occhiali e bastone, Betsy era in bagno, tra pillole sparse e una boccetta di medicinali aperta. Un cane vegliava il corpo della donna, mentre un altro correva in giardino.

Gli investigatori escludono traumi evidenti o segni di fuga di gas, mentre si attendono i risultati dell’autopsia. “La scena non è tipica”, ha dichiarato lo sceriffo Adan Mendoza, lasciando aperta ogni ipotesi, compresa l’intossicazione da monossido di carbonio.

Hackman, vincitore di due Oscar per Il Braccio Violento della Legge e Gli Spietati, era considerato l’erede di Spencer Tracy, ma negli ultimi anni viveva lontano dai riflettori. Il suo ultimo avvistamento pubblico risale a un anno fa, al braccio della moglie e con un bastone, fuori da un ristorante di Santa Fe.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author