Giallo a Taranto, uomo trovato in strada con gravi ferite

È giallo in via Reggio Calabria a Taranto per un ferimento che sarebbe avvenuto durante la scorsa notte. Si tratta di una piccola parallela alla trafficatissima via Cesare Battisti. Un uomo gravemente ferito è stato ritrovato stamane riverso sull’asfalto nei pressi del portone di un condominio. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, al momento si trova in Rianimazione con diverse ferite al volto. Sarebbe coinvolta anche un’altra persona. Stanno effettuando i rilievi sul posto i carabinieri della Scientifica.

In aggiornamento

Foto: F.Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author