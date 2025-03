Giallo a Corato: operaio trovato senza vita in appartamento

Un operaio di 60 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento in ristrutturazione a Corato, in via Gigli. L’uomo era impegnato nei lavori di pitturazione dei muri dalla giornata di sabato. Le circostanze della morte sono ancora incerte: resta da stabilire se l’operaio sia deceduto a causa di un incidente sul lavoro o per un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini, insieme al personale dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

