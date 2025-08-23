Giallo a Borgo Mezzanone: 27enne scomparso ritrovato morto in un casolare

BORGO MEZZANONE (FOGGIA) – È stato ritrovato senza vita in un casolare di campagna a Borgo Mezzanone, non nel ghetto, un 27enne di origini macedoni ma cittadino italiano a tutti gli effetti. Il giovane viveva regolarmente con la sua famiglia nella stessa località, che aveva denunciato la sua scomparsa lo scorso 18 agosto.

Le ricerche, attivate tempestivamente dalla Questura di Foggia, hanno portato al tragico ritrovamento due giorni fa. Il corpo, esposto alle intemperie per giorni, presentava segni compatibili con l’azione degli agenti atmosferici. L’autopsia è stata eseguita ieri, ma al momento non è stato diffuso alcun esito ufficiale.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’accaduto e non escludono alcuna pista, nemmeno quella dell’omicidio. Le indagini proseguono per fare piena luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

