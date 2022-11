Ghirelli: ‘Stadio Iacovone di Taranto priorità anche per Lega Pro’

Condividi su...

Linkedin Whatsapp Email

BERGAMO – “Il nuovo stadio Erasmo Iacovone di Taranto è una priorità anche per la Lega Pro”. Lo ha detto a Bergamo Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in occasione della fiera per il turismo sostenibile. Proprio per questo, il numero uno della Serie C ha incontrato, nello stand dell’Anci, il sindaco Rinaldo Melucci per fare il punto della situazione. (Nella foto, il summit tra Ghirelli e Melucci)