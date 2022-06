LUCERA- Per il particolare impegno nei service umanitari e nel servizio dell’associazione i Lions lucerini Germano Benincaso e Franco Stanca hanno ricevuto l’importante onorificenza del Melvin Jones Fellows.

La consegna si è svolta nel corso della Charter Night del Lions Club Lucera, presieduto da Liana Benincaso. Un grande evento condiviso con il Club Monti Dauni Meridionali e la delegazione del Lions Club Bergamo Città dei Mille, con cui si è confermato il “Patto di Amicizia”, alla presenza del sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, di Michele Schiavitto, in rappresentanza del presidente del Rotary Club Lucera, Michele Piacquadio, e della segretaria rotariana Anna Maria Lembo, come segno della sinergia tra istituzioni e altre associazioni che operano sul territorio.

Nel corso della serata due nuovi soci hanno fatto il loro ingresso nel Club lucerino: Umberto Vellonio, giovane odontoiatria presentato dal Lion Antonio Cancellaro, e Mariolina Cutruzzolà, avvocato presentata dal papà socio Antonio Cutruzzolà.

Ampio il parterre di ospiti della serata organizzata alla masseria “Le Querce di Mamre”, tra cui Flavia Pankiewicz, governatore del Distretto Lions 108 AB, Giovanni Marvulli, tesoriere distrettuale, Girolamo Tortorelli, segretario distrettuale, Ettore Gaudiosi, cerimoniere distrettuale, Alberto Soci, coordinatore GLT MD 108 Italy, Roberto Burano Spagnulo, Past Governatore del Distretto Lions 108AB, Alfonso Baldassarre, coordinatore distrettuale Gemellaggi e Patti di amicizia, Romano Panzeri, presidente Club Bergamo Città dei Mille, nonché i presidenti dei club viciniori della zona 2: Carlo Plescia di San Severo; Michele Ciavarella di San Marco in Lamis, presidente di Circoscrizione incoming, con il segretario Leonardo Bonfitto; Enrico Pellegrini presidente del club Foggia Giordano e il segretario Raffaele Ferrantino; e ancora Benvenuto Cifaldi, presidente Zona 2 e Antonio Cutruzzolà, socio decano del Club Lucera nonché presidente di Zona incoming a partire dal 1 luglio, e di altri Officer distrettuali impegnati attivamente nelle attività di service.

A Germano Benincaso sono stati riconosciuti gli oltre 50 anni di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche, nonché l’essere autore di 22 commedie rappresentate dal Gruppo Teatrale degli Amici dell’Arte che egli stesso ha fondato nel 1969 e da centinaia di compagnie amatoriali e professionali su tutto il territorio nazionale. Nella sua lunga carriera ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti come attore protagonista, autore teatrale e regista. Nel 2016 è stato insignito del Premio Eccellenza da parte del Rotary club di Lucera e ha ricevuto numerose onorificenze da parte di altre Associazioni operanti sul territorio locale e nazionale. È stato nominato Cavaliere Ufficiale della Repubblica dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro. Benincaso ha valorizzato il dialetto come patrimonio culturale e come lingua del cuore e di aver avvicinato i giovani all’affascinante mondo del teatro con la sua travolgente simpatia e con il suo entusiasmo. Inoltre, ha condotto magistralmente il Lions Club di Lucera nei due anni di pandemia e di lockdown facendo distinguere il sodalizio per le attività comunque svolte nonostante le difficoltà.

A Franco Stanca è stata tributata la Melvin Jones Fellows per i due anni di presidenza con riconoscimento di “eccellenza” al Club e nel distretto per aver servito come Cerimoniere distrettuale, per aver condotto attività di coordinatore service per la vista (si avvia per il 3° anno come coordinatore service Raccolta occhiali usati), di delegato di Zona e officer distrettuale in diversi ambiti di servizio nei suoi 25 anni di permanenza nel Club.