Georgiana investita sulla provinciale Bari – Bitritto

BARI – È stata investita sulla provinciale che collega Bitritto a Bari, la 40enne di origini georgiane che ha perso la vita nel brutale impatto all’altezza dello stadio San Nicola. I fatti verso le 22,30 di martedì.

La donna è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118. Il conducente del veicolo investitore è rimasto sul posto e chiamato i soccorsi dopo incidente. Alla polizia Locale sono stati affidati i rilievi del caso. Chiusa la provinciale per un’ora e il mezzo e il cellulare dell’automobilista sono stati sequestrati per rilievi e accertamenti. L’automobilista, inoltre, sarebbe risultato negativo a esami tossicologici per uso di alcol o sostanze stupefacenti. Al momento l’ipotesi di reato rimane l’omicidio stradale.

La salma della donna è stata trasportata all’istituto di Medicina Legale del Policlinico rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria

