Genzano di Lucania: l’equipe del 118 Basilicata fa nascere una bambina

GENZANO DI LUCANIA – Nella serata di domenica 24 agosto, gli operatori della Postazione Territoriale di Soccorso di Genzano di Lucania sono stati protagonisti di un evento straordinario. Durante un intervento di soccorso, grazie alla prontezza, alla competenza e alla professionalità dell’equipe in servizio, è venuta alla luce una bambina, figlia di una giovane coppia del posto. Il parto, avvenuto precipitosamente, è stato gestito in modo impeccabile dall’infermiere Gianfranco Trivigno, dall’autista soccorritore Donato Rosa e dal medico di continuità assistenziale, dott. Michele Ronzano. L’equipe ha operato con tempestività, lucidità e sinergia, garantendo condizioni di sicurezza alla madre e alla neonata. Questo intervento rappresenta una testimonianza concreta della buona sanità e dell’elevato livello professionale degli operatori del 118 Basilicata.

Nelle aree interne e nei territori distanti dalle strutture ospedaliere, la presenza capillare del servizio di emergenza-urgenza territoriale dell’ASP di Potenza è un presidio sanitario essenziale. È grazie a questa rete, attiva e competente, che è possibile garantire risposte rapide e qualificate anche nei contesti più isolati.

“Alla luce delle frequenti urgenze ostetriche – ha affermato il Segreterio Aziendale UILFPL ASP, Domenico Pace – cresce l’esigenza di potenziare ulteriormente la formazione degli operatori dell’emergenza territoriale, sempre più spesso chiamati a gestire parti precipitosi. Una sfida che impone investimenti in competenze, aggiornamento continuo e organizzazione, per assicurare a tutti i cittadini, ovunque essi si trovino, il diritto a un’assistenza sicura ed efficace”.

Alla piccola e ai suoi genitori vanno i più sinceri auguri, mentre un ringraziamento particolare è rivolto ai professionisti coinvolti per l’esemplare intervento che dimostra, ancora una volta, il valore umano e clinico del servizio 118 in Basilicata.

