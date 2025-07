Gentiloni: “Sbagliato dire armi o sanità, la difesa è necessaria”

Su Trump: “Non distingue tra amici e nemici, fa solo i suoi interessi. Vuole riscrivere l’ordine mondiale, ma il rischio è lo scasso”

“L’Europa deve imparare a difendersi da sola. Non possiamo più contare sull’intervento esterno di una potenza amica”. Con queste parole Paolo Gentiloni, ex premier ed ex commissario europeo, ha lanciato un messaggio chiaro dal palco del Forum in Masseria, a Manduria, moderato da Bruno Vespa.

“Tutta questa meraviglia che abbiamo va difesa. Parlo di democrazia, civiltà e libertà. Non si può più trasformare la questione della difesa in una battaglia politica”, ha dichiarato Gentiloni criticando la semplificazione del dibattito. “Se chiedi: vuoi missili o vuoi eliminare le liste d’attesa? Chi mai direbbe che vuole i missili? Ma difendere il nostro sistema è oggi una responsabilità europea”.

Sul piano economico, l’ex presidente del Consiglio ha poi espresso scetticismo verso l’obiettivo del 5% di spesa in difesa: “È altamente improbabile. Il 2% è stato raggiunto con un artificio contabile”, ha ammesso riferendosi agli impegni assunti in sede NATO. “E intanto Trump nega i Patriot all’Ucraina cinque giorni dopo che l’Europa annuncia nuovi sforzi militari”.

A proposito dell’ex presidente americano, Gentiloni ha avvertito: “Trump non distingue tra amici e nemici, si muove solo in base a calcoli d’interesse. È un carrarmato nei confronti degli interessi europei e americani”. Secondo l’ex premier, il secondo mandato di Trump, qualora si verificasse, “non sarà negoziale come il primo, ma rivoluzionario: vuole riscrivere l’ordine mondiale, ma rischia di comprometterlo”.

Infine, un’osservazione sul rapporto tra il leader repubblicano e l’attuale premier italiana: “Paradossalmente, Meloni si trovava meglio con Biden, che non cercava affinità ideologiche. Con Trump il rapporto sarà più complicato”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author