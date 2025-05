Gentile scuote il Foggia: “Non ci sono alternative, serve coraggio”

I rossoneri si giocheranno la salvezza nella doppia sfida col Messina: “Due finali da vincere senza alibi, nessun margine d’errore. Serve lo spirito giusto, non le lamentele”

Nel momento più delicato della stagione, Antonio Gentile, figura di riferimento nello spogliatoio del Foggia, lancia un messaggio diretto e senza fronzoli alla vigilia delle sfide playout con il Messina, decisive per la permanenza in Serie C.

“Non ci sono alternative”. È il punto di partenza di un discorso che punta dritto al cuore del problema: “Non c’è spazio per esitazioni o giustificazioni, ogni giocatore deve essere consapevole del peso della maglia che indossa e del significato delle prossime due partite. Due finali da affrontare con la consapevolezza che un errore può costare l’intera stagione”.

Il tecnico rossonero insiste anche sull’aspetto mentale: determinazione, sacrificio e lucidità sono le chiavi per non vanificare l’intero lavoro. Ma la riflessione non si limita al campo. La crisi societaria che attraversa il club è nota, anche se Gentile invita a non usarla come scusa: “Se qualcuno è infastidito dalla situazione, abbia il coraggio di dirlo e si faccia da parte”. Un richiamo forte alla responsabilità individuale e alla dignità professionale.

Non manca il riferimento alle difficoltà economiche. Ma per Gentile il calcio non è solo un lavoro, è una vocazione. “Chi ha scelto questa strada deve sapere che ci sono anche questi momenti. Non ci si può tirare indietro ora”.

Di seguito, l’intervista completa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author