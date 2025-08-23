Genoa, Vieira: “Il Lecce ha fatto una gran partita, serve umiltà”

Dopo lo 0-0 con il Lecce, Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha commentato la prestazione dei suoi soffermandosi sul livello del campionato e sulla crescita delle avversarie. “Abbiamo alzato la qualità dell’organico, ma lo stesso discorso vale anche per il Lecce. Non dobbiamo pensare che questo sarà un campionato facile: le squadre che l’anno scorso erano nella parte destra della classifica hanno lavorato bene sul mercato”, ha spiegato Vieira.

L’allenatore francese ha poi elogiato la prestazione dei salentini: “Il Lecce ha fatto una grande partita e non dobbiamo avere l’arroganza di pensare di essere i più forti e che dobbiamo vincere a tutti i costi”.

Un messaggio chiaro alla squadra e all’ambiente: il cammino del Genoa in Serie A sarà insidioso e richiederà umiltà, lavoro e concentrazione.

