BARI – Il pubblico delle grandi occasioni non porta fortuna al Bari. Dopo i pari con Palermo e Ternana e la sconfitta contro l’Ascoli arriva il secondo ko interno, il terzo in campionato, contro il Genoa di Gilardino, che vince 2-1 e conquista la terza piazza solitaria. In cronaca: il Bari ritrova Cheddira che va a fare il punto di riferimento in attacco, con Botta e Folorunsho alle sue spalle, dall’altra parte Puscas viene preferito a Coda. La decisione di Gilardino si rivela azzeccata. Proprio l’ex della gara la sblocca dopo 2 minuti. La difesa biancorossa esce malissimo su un lancio dalle retrovie di Aramu che pesca Gudmudnsson. L’islandese vede Puscas che batte Caprile sottomisura. Al 21’ il Bari spreca una ghiottissima chance per il pareggio. Cheddira vede Benedetti in posizione favorevolissima. La mezzala al posto di calciare verso la porta prova a metterla in mezzo, con la difesa del Genoa che si salva in calcio d’angolo. Bravissimo invece Benedetti al minuto 32 quando raccoglie da Botta e serve perfettamente Cheddira appostato sul secondo palo. L’attaccante del Marocco trova il suo decimo gol in campionato battendo Martinez sul primo palo. Nei minuti di recupero ancora Benedetti ha un’occasione colossale, liberato questa volta da Folorunsho. Alla mezzala manca la freddezza per la conclusione che termina tra le braccia del portiere avversario. Il Genoa approccia meglio anche nella ripresa. Dopo una conclusione sull’esterno della rete di Folorunsho Jagiello mette paura a Caprile con una conclusione deviata che per poco non beffa il portiere biancorosso. Passa di nuovo il Genoa al 14’: sugli sviluppi di un calcio di punizione Puscas serve involontariamente Gudmundsson che la infila in buca d’angolo per il nuovo vantaggio rossoblù. Al 3’ di recupero Martinez è strepitoso nell’evitare il gol del Bari con un intervento miracoloso su colpo di testa ravvicinato di Salcedo, servito da Bellomo. Finisce così, con Caprile che evita il 3-1 dicendo di no a Yalcin da posizione ravvicinata. Il Genoa chiude l’anno al terzo posto, il Bari ripartirà nel 2023 dalla quarta posizione.