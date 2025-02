Gene Hackman e la moglie trovati morti nella loro casa di Santa Fe

L’attore Gene Hackman, 95 anni, e sua moglie Betsy Arakawa, 63 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione di Santa Fe, nel Nuovo Messico. A riportare la notizia è il quotidiano locale Santa Fe New Mexican, citando fonti della polizia.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno rinvenuto anche il corpo senza vita del loro cane. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle cause del decesso, ma le autorità non hanno segnalato segni evidenti di violenza.

Hackman, due volte premio Oscar, è stato uno dei volti più iconici del cinema americano, noto per ruoli memorabili in film come Il braccio violento della legge e Gli spietati. Dopo una carriera straordinaria, si era ritirato nel 2004 per dedicarsi alla scrittura. La moglie, pianista classica, gli era accanto dal 1991.

La notizia ha suscitato grande commozione tra i colleghi e i fan dell’attore, che ha segnato la storia del cinema con interpretazioni indimenticabili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author