Gemmato: “Chiesto riconoscimento per Vigili del fuoco di Bari”

“Ho avuto modo di constatare da vicino l’eccezionale dedizione, lo straordinario spirito di servizio e l’altissima competenza dei vigili del fuoco del comando di Bari. Per questo, ho chiesto al collega Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno, di valutare un giusto riconoscimento per il loro encomiabile operato”. Lo ha dichiarato Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute, dopo il salvataggio della 74enne Rosalia De Giosa, sopravvissuta al crollo della palazzina di via De Amicis a Bari.

Gemmato ha elogiato la professionalità dei soccorritori, sottolineando come il loro intervento abbia permesso di estrarre viva l’anziana dalle macerie dopo oltre 24 ore. “Ho assistito di persona al perfetto coordinamento e alla straordinaria competenza dei vigili del fuoco – ha aggiunto – e il loro lavoro è stato un momento di grande emozione, che mi ha riempito di orgoglio e gratitudine”.

Il sottosegretario ha quindi ribadito l’importanza del ruolo dei vigili del fuoco, definendoli “un pilastro insostituibile per la sicurezza del Paese”, e auspicando che il loro impegno venga adeguatamente riconosciuto e valorizzato.

