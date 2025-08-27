Gemini Città Oronziana: successo per la tre giorni di festa

È terminata con successo la tre giorni di festeggiamenti a Gemini, frazione di Ugento, in onore di Sant’Oronzo, non il patrono della città ma un culto antico e riscoperto da pochi anni.

Lo scorso 23 agosto, infatti, insieme ai comuni di Lecce e Surbo, anche Ugento è entrata ufficialmente a far parte dell’associazione delle Città Oronziane. Un’unione di forze per creare una forma di turismo religioso già sperimentata in altre regioni d’Italia e che, a giudicare dai fiumi di gente presenti nelle scorse ore a Gemini, pare possa davvero funzionare.

L’evento, che si è chiuso tra canti, pizzica e balli con il concerto di Antonio Castrignanò in piazza Regina Elena, è stato realizzato grazie all’importante contributo dei volontari della Pro Loco Gemini Beach.

Grande la soddisfazione del sindaco, Salvatore Chiga.

