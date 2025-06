Gelbison, ufficiale l’arrivo dell’ex Casarano Teijo

La Gelbison ha messo a segno un altro colpo di mercato, assicurandosi il centrocampista Leandro Nicolás Teijo. Il classe ‘91 ha vinto il girone H di Serie D con il Casarano. Il comunicato del club lucano:

“La Gelbison è lieta di annunciare un nuovo importante innesto per la rosa che sarà protagonista della prossima stagione.

La società comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leandro Nicolás Teijo, centrocampista argentino, classe 1991.

Giocatore di grande esperienza e qualità, Teijo ha costruito gran parte della sua carriera in Argentina, prima di approdare nel 2021 in Italia, vestendo la maglia del Martina Franca, con cui ha disputato due stagioni da protagonista. Successivamente ha militato nel Siracusa, totalizzando 27 presenze e contribuendo in maniera significativa alla vittoria dei playoff del girone.

Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Casarano, confermandosi come elemento di affidabilità, dinamismo e visione di gioco.

La Gelbison accoglie Leandro con entusiasmo e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni personali e di squadra con i colori rossoblù.”

