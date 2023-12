CASTELLABATE – Il 2023 della Fidelis Andria si chiude nel migliore dei modi. È una prestazione di carattere e caparbietà quella della formazione di De Candia contro la Gelbison: finisce 0-1 al Carrano di Castellabate, basta la rete di Cecere.

Formazioni: piccolo imprevisto per gli azzurri in difesa. Dà forfait Donida, al suo posto nel 3-4-1-2 c’è Giambuzzi. Campani col 3-5-2. È una gara vivace, già nel primo tempo: non mancano per entrambe le occasioni. Ai punti meglio i pugliesi. Al 17′ punizione rasoterra di Strambelli, para Milan. Al 30′ combinazione sull’asse Kosovan-Gagliardi, tiro impreciso di quest’ultimo. Al 32′ gran botta dalla distanza di Cecere, tiro insidioso che costringe ancora il portiere rossoblù ad un intervento provvidenziale. Al 38′ doppio tentativo ravvicinato della Gelbison con Ferrante e Sicurella, i pugliesi tengono botta.

Nella ripresa la svolta per i federiciani arriva al 52′: palla in profondità chirurgica di Strambelli che pesca Cecere, abile ad approfittare di una incertezza difensiva e a depositare il pallone alle spalle di Milan: 0-1, esulta il settore ospiti. De Candia quindi passa al 4-4-2 con l’inserimento di Bottalico al posto di Jefferson, poi c’è anche l’ingresso in campo di Sasanelli. Le occasioni continuano ad esserci. Al 63′ Strambelli cerca di sorprendere Milan sul primo palo, ma il portiere è attento. Al 74′ lancio di Tazza, poi Bubas cerca Gagliardi ma senza successo. Finale vibrante: all’89’ Sasanelli spreca la palla del raddoppio e calcia centralmente verso la porta avversaria ed al 92′ i campani sprecano la palla del pari. Insidiosa sfera in area con sponda finale di Gagliardi, a lato di poco. E dopo 5′ di recupero l’Andria festeggia: sono 27 i punti in 16 gare, in attesa del recupero col Manfredonia.

