Gelbison, arriva un attaccante dal Nardò

La Gelbison rafforza il reparto offensivo con il pre contratto firmato con Gianmarco Piccioni, attaccante esperto e prolifico, classe 1991, proveniente dal Nardò.

Centravanti di grande esperienza e duttilità, Piccioni ha costruito una carriera solida tra i professionisti, collezionando oltre 100 presenze in Serie C con le maglie di Santarcangelo, Teramo, Rimini e Arzignano Valchiampo. In Serie D, si è fatto notare soprattutto con il Matera, realizzando 16 gol in 28 presenze nel girone H due stagioni fa, oltre a vestire le maglie di Recanatese, Messina, Acireale, Nocerina e Fidelis Andria.

Ha inoltre maturato importanti esperienze internazionali nelle massime serie di Romania, Malta e Bulgaria, mettendo a segno anche una rete nelle qualificazioni all’Europa League con il Politehnica Iasi.

Con questo innesto, la Gelbison si assicura un attaccante di valore, pronto a dare peso e profondità al reparto avanzato.

