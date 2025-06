GDF, un milione di interventi contro crimine e frodi economiche

Il bilancio 2024-2025 della Guardia di Finanza: oltre 106mila indagini, sequestri record e lotta senza sosta alle truffe fiscali

Nel periodo compreso tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza ha condotto un’intensa attività operativa su tutto il territorio nazionale, portando a termine oltre 1 milione di interventi e circa 106 mila indagini in risposta a fenomeni di criminalità economico-finanziaria, evasione fiscale, frodi comunitarie, traffico di stupefacenti e immigrazione clandestina.

Evasione fiscale e frodi

Le attività ispettive hanno permesso di individuare 9.139 evasori totali, tra cui numerosi operatori del commercio elettronico, e 58.315 lavoratori in nero o irregolari. Sono stati scoperti 1.118 casi di evasione fiscale internazionale, mentre 20.918 soggetti sono stati denunciati per reati tributari, con 496 arresti. I sequestri patrimoniali superano i 6,2 miliardi di euro.

Contrabbando, accise e gioco illegale

Nel settore doganale sono stati eseguiti 77.825 controlli, con l’individuazione di 2.228 tonnellate di tabacchi di contrabbando e la denuncia di 1.789 soggetti. Il contrasto al gioco illegale ha portato alla scoperta di 377 punti clandestini di scommesse e alla denuncia di 550 responsabili.

Controllo della spesa pubblica e PNRR

Grande attenzione è stata riservata al monitoraggio dei fondi PNRR, con 14.428 interventi e controlli per 11,3 miliardi di euro. Le frodi ai danni dell’UE hanno superato 1,12 miliardi, mentre quelle sul piano nazionale ammontano a oltre 800 milioni. Denunciate 28.207 persone e segnalati 5.208 soggetti alla Corte dei conti.

Crimine organizzato, cybercrime e riciclaggio

La lotta alla criminalità organizzata ha prodotto 445 indagini e 620 provvedimenti restrittivi, con sequestri per circa 4 miliardi. Sul fronte dell’antiriciclaggio, sono stati eseguiti 2.038 interventi, con 595 arresti e sequestri per oltre 1,2 miliardi. Bloccati anche 73 milioni di euro in criptovalute e sequestrati 77.212 siti web per pirateria e contraffazione.

Traffici illeciti e sicurezza internazionale

Nel contrasto ai traffici illeciti, sono state sequestrate 45 tonnellate di droga, mentre sulle rotte migratorie sono stati intercettati 45.861 migranti. In missioni internazionali, la GDF è attiva in Libia, Tunisia, Albania e Montenegro, contribuendo alla riduzione dei flussi migratori fino all’86% nel caso tunisino.

Soccorso e sicurezza pubblica

Nel settore del soccorso alpino, sono stati effettuati 2.517 interventi nel 2024 e 1.241 nei primi cinque mesi del 2025, salvando complessivamente 4.141 persone. La GDF è stata in prima linea anche durante emergenze come gli incendi in Trentino e il maltempo in Piemonte e Valle d’Aosta, nonché in operazioni umanitarie internazionali.

Eventi internazionali e ordine pubblico

Durante la Presidenza italiana del G7, il Corpo ha impiegato 3.400 militari, 185 unità navali e 14 velivoli, garantendo sicurezza e sorveglianza. È inoltre impegnato nel sistema di sicurezza per il Giubileo 2025, con militari ATPI impiegati quotidianamente.

