Gdf Scuola Allievi Finanzieri, cambio al comando di Bari

BARI – Dopo tre anni alla guida del Comando della Scuola Allievi Finanzieri di Bari, il colonnello Andrea Di Cagno lascia il comando della caserma di viale Europa per tornare alla territoriale, alla guida del comando provinciale della Bat al posto del collega Pierluca Cassano.

Al suo posto arriva il colonnello Cosimo Lamanuzzi, appena arrivato dal comando provinciale de L’Aquila. La cerimonia di avvicendamento nel piazzale della Scuola Allievi alla presenza del comandante della Legione Allievi, generale di Divisione Marco Lainati.

II colonnello Di Cagno ha comandato l’Istituto d’Istruzione per tre anni durante i quali ai corsi per allievi finanzieri si sono succeduti corsi di post-formazione. Il colonnello Lamanuzzi ha ricoperto incarichi “operativi” nei Nuclei Regionali di Polizia Tributaria di Napoli e di Milano, nonché incarichi in ambito “addestrativo” alla Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Ostia

