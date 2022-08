BARI – Ventimila metri quadri di demanio marittimo occupati abusivamente, 800 ombrelloni e 1.400 lettini sequestrati. E ancora 16 soggetti responsabili denunciati e lavoratori in nero individuati. Dallo scorso mese di giugno, i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, dislocati su tutto il territorio pugliese, e coordinati dal colonnello Armando Franza, hanno condotto varie attività inerenti al contrasto dell’occupazione abusiva del demanio per arginare l’illegalità sugli arenili e sulle coste e garantire la libera fruizione delle spiagge del litorale. In tale ambito, sono emerse numerose irregolarità, tra le quali l’occupazione abusiva di circa tra le quali l’occupazione abusiva 20.000 m2 di demanio marittimo sul quale erano stati posizionati, senza alcuna autorizzazione, 800 ombrelloni e 1.400 lettini. A seguito di controlli effettuati in questi stabilimenti balneari sulla costa barese e foggiana, sono stati anche individuati 9 lavoratori in nero e 2 lavoratori irregolari. E per questo sono scattate multe e sanzioni per altre 13 persone.