Gdf Puglia, oltre 70mila interventi in 17 mesi

BARI – Settantamila interventi e 6631 indagini tra contrasto alle frodi e all’evasione fiscale, tutela della spesa pubblica, contrasto alla criminalità organizzata ed economico finanziaria e operazioni di soccorso e servizi di sicurezza pubblica. Sono questi i numeri degli ultimi 17 mesi della guardia di finanza pugliese. la fotografia è stata scattata dal comandante regionale, Guido Mario Geremia, alla vigilia del 251esimo anniversario della fondazione del corpo. Grande attenzione in questi mesi è stata data al contrasto all’evasione fiscale con 619 evasori totali individuati, 45 persone tratte in arresto per reati tributari, 59 tonnellate di tabacchi lavorati esteri sequestrati e 66 punti clandestini di raccolta scommesse. A tutela della spesa pubblica, invece, attenzione particolare è data all’utilizzo dei fondi del Pnrr e quelli comunitari con contributi illecitamente percepiti – e recuperati – per oltre 106 milioni di euro. Riciclaggio e autoriciclaggio: 406 interventi, 545 persone denunciate (di cui 71 tratte in arresto) e 44 milioni recuperati

