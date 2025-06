GdF Potenza, consegnati gli alloggi di servizio in uso alle Fiamme Gialle del capoluogo

POTENZA – Nella mattinata odierna alla presenza del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Gen. B. Roberto Pennoni, e del Dirigente Territoriale del Provveditorato alle Opere Pubbliche, ing. Vito Sivolella, si è svolta la cerimonia di consegna degli alloggi di servizio e delle camerate facenti parte dell’immobile demaniale in uso alle Fiamme Gialle, sito in via del Gallitello a Potenza.

La progettualità infrastrutturale, avviata nel 2023, ha consentito la ristrutturazione e la ridistribuzione degli spazi, portando alla realizzazione complessiva di 7 alloggi di servizio e 5 camerate (in grado queste ultime, di ospitare 15 militari), di cui due già occupate dal personale più giovane in forza ai Reparti del capoluogo lucano.

La ultimazione di questo importante polo alloggiativo, resa possibile in tempi relativamente brevi, rappresenta un fondamentale tassello nell’ottica del rafforzamento del presidio di sicurezza economico-finanziaria garantito dal Corpo sul territorio. La struttura fornisce infatti un indispensabile supporto logistico per i militari dei vari ruoli in uscita dai corsi di formazione o provenienti da altre regioni, destinati alla sede di Potenza.

In tal modo, l’attenzione alle necessità del personale, che potrà contare così su una ricettività adeguata alle proprie esigenze, si va a coniugare con una gestione delle risorse umane maggiormente performante, secondo le finalità e gli indirizzi generali definiti a livello nazionale.

L’iniziativa riveste pertanto una valenza strategica nell’ambito delle stesse dinamiche operative del Corpo in Basilicata. Una presenza più strutturata sul territorio consentirà al personale di operare in modo ancora più incisivo nel contrasto ai fenomeni di illegalità economica, in linea con gli obiettivi istituzionali affidati alla Guardia di Finanza.

