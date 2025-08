GdF, Paolo Di Bin nuovo comandante della Compagnia di Francavilla Fontana

Dopo sei anni alla guida della Tenenza di Castellaneta, prende il posto di Giuseppe Salzano, trasferito a Torino

Da lunedì 4 agosto 2025, il capitano Paolo Di Bin assumerà il comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana, raccogliendo il testimone lasciato dal capitano Giuseppe Salzano, trasferito a Torino.

Ufficiale esperto, Di Bin si è arruolato nel Corpo nel 1990 dopo aver a lungo militato nel ruolo ispettori. Terminato il periodo di formazione in accademia, a Castelporziano, gli viene affidata la guida della Tenenza di Castellaneta (Taranto), dove rimane a comandare il reparto per oltre sei anni, distinguendosi brillantemente in uno scenario complesso come quello della provincia tarantina.

Con una laurea specialistica in economia, conseguita con lode, e un master in pianificazione tributaria internazionale, ottenuto con il massimo punteggio, il capitano Di Bin vanta una competenza multisciplinare, avendo fatto parte del prestigioso Gruppo Operativo Antidroga dell’allora Nucleo PT di Milano, dove ha partecipato a numerose operazioni di servizio a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

