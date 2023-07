Gdf: Nastasia capo nucleo polizia economico-finanziaria Bologna

Il colonnello Giuseppe Nastasia è il nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bologna. Subentra al colonnello Fabio Ranieri, assegnato al Comando generale del Corpo.

L’ufficiale, 53 anni, coniugato con due figlie e originario della provincia di Bari, ha fatto il suo ingresso all’Accademia della Guardia di Finanza nel 1996 e ha ricoperto incarichi in reparti operativi e, da ultimo, presso il nucleo speciale tutela Entrate e Repressione frodi fiscali Roma, dove ha svolto le funzioni di comandante del gruppo investigativo.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, il colonnello Nastasia ha frequentato il corso superiore di polizia economico-finanziaria ed è in possesso del master universitario di II livello in “Diritto Tributario”, conseguito all’Università di Bologna. Coautore di pubblicazioni e articoli nel settore della fiscalità, ha svolto incarichi di insegnamento nei principali istituti di istruzione del Corpo.

