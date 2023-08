GdF: Il tarantino Gerardo Chiusano alla guida del Gruppo Bari

Il Maggiore Gerardo Chiusano è il nuovo Comandante del II Gruppo Bari, Reparto che opera in ambito portuale ed aeroportuale, alle dipendenze del Comando Provinciale Bari, subentrando al Tenente Colonnello Gaetano Murano.

Quest’ultimo ha svolto un periodo di intenso servizio nel Capoluogo pugliese ricoprendo, dapprima gli incarichi di responsabile del Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi presso il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria e di Capo Ufficio Operazioni presso il Comando Provinciale e, successivamente, quello di Comandante del II Gruppo Bari, ove ha coordinato molteplici indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria in materia di frodi doganali, nonché di contrasto ai traffici illeciti con il conseguimento di importanti risultati operativi. Assumerà un nuovo prestigioso incarico presso il Nucleo Speciale Tutela Entrate – Repressione Frodi Fiscali Roma.

Il Maggiore Gerardo Chiusano, nativo di Taranto e arruolato nel Corpo nell’ottobre 1992, dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza nel 2009, ha ricoperto l’incarico di Comandante di Sezione Operativa presso il I Gruppo di Genova per poi assumere, in ambito regionale, prima l’incarico di Comandante della Compagnia di Ostuni e poi quello di responsabile di un’articolazione del Gruppo Pronto Impiego di Bari. L’Ufficiale assume il comando di un Reparto del Corpo fortemente impegnato in uno dei più importanti e strategici punti di accesso al territorio nazionale di merci e passeggeri provenienti principalmente dalla rotta balcanica, fondamentale presidio di Polizia Economico Finanziaria avverso i traffici di sostanze stupefacenti, il contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri, la contraffazione dei marchi e Tutela del “Made in Italy”, l’immigrazione clandestina, nonché, il traffico delle specie protette di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Il passaggio delle consegne è avvenuto alla presenza del Comandante Provinciale di Bari – Gen. B. Roberto Pennoni, che ha ringraziato il Tenente Colonnello Gaetano Murano per l’attività svolta nel periodo di comando, rivolgendo – sottolinea una nota delle Fiamme Gialle – un augurio di “buon lavoro” nel nuovo incarico al Maggiore Gerardo Chiusano.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp