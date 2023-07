GdF: Il Generale pugliese Michele Carbone nuovo direttore della DIA

Nuovo incarico speciale per il Generale pugliese Michele Carbone, che dal 27 luglio assumerà la direzione della DIA.

Il generale di Corpo d’armata della Guardia di Finanza, nato a Barletta 55 anni fa, passa dal Comando Interregionale dell’Italia Meridionale di Napoli al Re.T.L.A dei reparti specializzati di Roma per incarichi speciali e per l’impiego al Ministero dell’Interno, Dipartimento pubblica sicurezza, in qualità di direttore della DIA (Direzione investigativa antimafia).

