GdF: il capitano Giuseppe Detommaso passa al Nucleo di Lecce

Giuseppe Detommaso, capitano della Guardia di Finanza, è stato assegnato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, dove ricoprirà il ruolo di ufficiale addetto.

Lascia il comando del 2° Nucleo Operativo del Gruppo di Taranto, dove ha svolto numerose attività nel campo economico-finanziario. In passato ha diretto una sezione del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, occupandosi di delicate indagini anche in ambito internazionale.

Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi legati alla spesa pubblica e alle frodi. Ha inoltre maturato una significativa esperienza presso AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), fornendo supporto tecnico-giuridico per i controlli sui contributi comunitari.

Originario della Puglia, il capitano Detommaso è laureato in Economia e Commercio e ha conseguito con lode una laurea specialistica in controllo e consulenza aziendale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author