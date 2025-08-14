14 Agosto 2025

GdF Foggia: scoperti 67 lavoratori in nero in una vasta operazione di controllo

Giovanni Sebastio 14 Agosto 2025
FOGGIA – La Guardia di Finanza di Foggia intensifica la sua attività di controllo sul territorio, portando alla luce un fenomeno diffuso di lavoro sommerso.

Durante una serie di verifiche mirate, le Fiamme Gialle hanno individuato 67 lavoratori in nero in diversi settori commerciali, tra cui ristoranti, bar, negozi e attività artigianali.

L’operazione, che ha coinvolto 50 datori di lavoro in tutta la provincia, si inserisce in una strategia più ampia di contrasto all’evasione fiscale e alla concorrenza sleale.

I controlli hanno rivelato non solo l’impiego di personale senza regolare contratto, ma anche altre irregolarità, come il pagamento delle retribuzioni in contanti senza alcuna tracciabilità e la mancata comunicazione di variazioni contrattuali.

Il lavoro nero rappresenta una piaga che danneggia l’intera collettività. Oltre a sottrarre ingenti risorse alle casse dello Stato, esso compromette i diritti fondamentali dei lavoratori, che si trovano privi di tutele previdenziali, sanitarie e di sicurezza.

Inoltre, altera il corretto funzionamento del mercato, consentendo alle aziende irregolari di ottenere un ingiusto vantaggio competitivo a scapito di quelle che rispettano le regole.

L’azione della Guardia di Finanza mira proprio a estirpare queste pratiche, garantendo un’economia più equa, trasparente e competitiva.

Contrastare il sommerso significa difendere il patrimonio pubblico, promuovere condizioni di lavoro dignitose e assicurare che il mercato funzioni nel rispetto delle leggi, a beneficio di tutti.

Giovanni Sebastio

