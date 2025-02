Gdf e Confindustria Bari Bat per lavorare in sinergia

BARI – Il contrasto all’evasione fiscale ma anche la sinergia tra forze dell’ordine e confindustriali, liberi professionisti e lavoratori dipendenti. Il presidente di Confindustria Bari Bat, Sergio Fontana, con un mandato in dirittura d’arrivo, ha incontrato nella sede di via Amendola del capoluogo il comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza, il generale di Corpo d’Armata Vito Augelli per un appuntamento informale su un possibile rapporto di collaborazione. L’occasione è servita anche per consegnare al generale una targa di ringraziamento. Secondo gli ultimi dati, il contrasto all’evasione fiscale da parte della Gdf racconta di 33.4 miliardi di euro recuperati nello scorso anno, ben 8.32 miliardi in più rispetto al 2023. E secondo la relazione della Corte dei Conti, nel 2021 il valore aggiunto generato dal sommerso economico rappresentava il 9,5 per cento del Pil, con una riduzione di circa tre punti percentuali rispetto al picco del 2014.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author