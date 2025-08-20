20 Agosto 2025

Gdf Bat, avvicendamento al Comando Provinciale

Andrea Catino 20 Agosto 2025
Ha avuto luogo oggi, presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Giovanni DE SANTIS” di Barletta, alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale tra il Tenente Colonnello Giuseppe Bifero, che continuerà nell’incarico di comandante del Nucleo PEF, ed il Colonnello Andrea Di Cagno.

Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, dopo aver ringraziato il Tenente Colonnello Bifero ha rivolto al Colonnello Andrea Di Cagno un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

Il Colonnello Andrea Di Cagno, 58 anni, coniugato, si è arruolato nel Corpo nel 1993.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi in tutti i settori istituzionali del Corpo sia presso Reparti operativi che presso lo Stato Maggiore del Corpo.

Fino a luglio 2022, è stato Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia.

Dal luglio 2022 al luglio 2025, è stato Comandante della Scuola Allievi Finanzieri, da dove proviene.

È laureato in Economia e Commercio e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.

Ha frequentato, tra gli altri, corsi vari di perfezionamento e specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee; è insignito dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana.

