Gdf Bari, locazioni turistiche abusive: 2,2 milioni redditi sottratti a tassazione

BARI – Venti strutture ricettive controllate (di cui 4 “abusive”), oltre 2,2 milioni di euro di redditi sottratti a tassazione, a cui si aggiungono violazioni all’Iva superiori a 320 mila euro. Operazione dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari nei confronti delle strutture ricettive presenti nei comuni a più alta vocazione turistica dell’Area Metropolitana, che nei primi mesi del 2025 ha consentito di individuare strutture irregolari, abusive, non in regola con la disciplina regionale ma, soprattutto, connotate da profili di criticità dal punto di vista fiscale.

Nel dettaglio, durante il primo periodo dell’anno, sono stati eseguiti venti interventi, all’esito dei quali sono state scoperte 4 strutture “abusive”, per le quali è stata riscontrata l’assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria, con esercizio abusivo dell’attività di “affittacamere”, mentre in altri casi è stato accertato come l’attività ricettiva non fosse a gestione familiare ma avesse assunto le caratteristiche e modalità tipiche di una vera e propria attività imprenditoriale, come tale obbligata al rispetto di un quadro normativo più gravoso, anche sotto l’aspetto dell’imposizione fiscale.

Tra gli interventi, emergono due attività condotte, rispettivamente, dal Nucleo Operativo Metropolitano di Bari e dalla Compagnia di Monopoli che hanno individuato due strutture completamente sconosciute al fisco che hanno sottratto all’imposizione ricavi per oltre un milione di euro.

Gli sviluppi operati dai Reparti territoriali della Guardia di Finanza barese hanno permesso, altresì, in alcuni casi, in ragione delle imposte evase, di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria anche violazioni alla normativa penal-tributaria di cui al D. Lgs. n. 74/2000 e di constatare come il 50% delle strutture attenzionate avessero dichiarato redditi non corrispondenti a quelli effettivamente incassati, ciò a conferma dell’efficacia dell’attività di analisi del rischio fiscale realizzata dalle Fiamme Gialle.

Altre violazioni di carattere amministrativo sono state contestate a molte delle strutture ricettive controllate: in particolare, sono emerse l’omessa esposizione, ben visibile all’esterno, della relativa targhetta identificativa della tipologia e del codice alloggio e del tariffario aggiornato nonché ulteriori violazioni alle disposizioni regionali, contravvenendo in alcuni casi all’obbligo di procedere all’identificazione degli ospiti a cui ha fatto seguito la segnalazione alla competente autorità giudiziaria per violazione dell’art. 109 del Tulps.

