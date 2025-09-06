Gdf Bari, cambio al vertice delle Polizia Economico Finanziaria

BARI – Cerimonia di avvicendamento al comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari tra il colonnello t.St Arcangelo Trivisani ed il Colonnello t.Spef Massimiliano Di Battista.

Il Colonnello Trivisani, dopo oltre due anni di intenso lavoro alla guida del predetto Reparto, è stato assegnato al Comando Generale della Guardia di Finanza, quale Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del III Reparto Operazioni.

Di grande rilevanza i risultati di servizio ottenuti sotto la guida dell’Ufficiale in tutti i settori di polizia economico-finanziaria: dal contrasto alle frodi fiscali, alla repressione dei più insidiosi illeciti a danno del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, alla disarticolazione di agguerriti sodalizi criminali operanti nel distretto della Corte d’Appello barese.

In particolare, importanti indagini sono state finalizzate a “intercettare” il fenomeno delle indebite compensazioni e cessioni di crediti d’imposta in materia edilizia.

Sul fronte della spesa pubblica, non si può non fare riferimento alle rilevanti attività investigative che hanno permesso di disvelare gravi illeciti nel settore degli appalti da parte di funzionari di Enti pubblici nel Barese e nel Foggiano.

Grande attenzione investigativa è stata rivolta, inoltre, al contrasto della criminalità organizzata e alle sue proiezioni nel tessuto economico-produttivo, sia con la disarticolazione delle relative strutture operative, sia con l’aggressione ai patrimoni illecitamente costituiti. Significativi risultati sono stati ottenuti, infine, nella lotta al riciclaggio, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, al finanziamento del terrorismo internazionale nonché al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Nel corso del saluto di commiato, il Colonnello Trivisani ha espresso parole di sentito ringraziamento a tutti finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari per l’impegno e la professionalità dimostrati in servizio, senza i quali non sarebbe stato possibile conseguire i menzionati pregevoli risultati operativi, augurando, nel contempo, al colonnello Di Battista ogni soddisfazione personale e ogni meritato successo professionale.

Il col. t. Spef Massimiliano Di Battista, 46 anni, coniugato e con una figlia, si è arruolato nel Corpo nel 1998. Al termine del periodo di formazione presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, ha comandato la Tenenza di Portogruaro per due anni e, successivamente, è stato assegnato all’allora Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia, in seno al quale ha svolto articolate indagini a contrasto della criminalità organizzata.

A conclusione dell’esperienza veneta, ha assunto la guida della Compagnia di Treviso per quattro anni fino a quando, nel grado di Capitano, è stato assegnato al I Reparto – Personale, del Comando Generale della Guardia di Finanza dove ha assolto a incarichi di staff di particolare rilevanza.

A conclusione dell’incarico presso lo Stato Maggiore, ha frequentato il 50° Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria al termine del quale, nel grado di tenente colonnello, ha assunto il comando del I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo PEF di Torino.

Laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e Giurisprudenza, ha conseguito il master universitario di II livello in diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale presso l’Università Luiss di Roma e ha svolto svariati incarichi di insegnamento presso i Reparti Corpo.

Dal 6 settembre 2025 è il nuovo comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari.

