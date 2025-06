Gdf, a Bari le celebrazioni per i 251 anni del Corpo

BARI – Si sono aperte con il passaggio in rassegna del comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, il generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, accompagnato dal generale della Puglia, Guido Mario Geremia, le celebrazioni regionali per i 251 anni della fondazione della Guardia di Finanza, una celebrazione che quest’anno è uscita dalle mura della caserma Macchi per occupare gli spazi del lungomare nord del capoluogo.

L’occasione è servita anche per tracciare un bilancio degli ultimi 17 mesi con settantamila interventi e 6631 indagini tra contrasto alle frodi e all’evasione fiscale, tutela della spesa pubblica, contrasto alla criminalità organizzata ed economico finanziaria e operazioni di soccorso e servizi di sicurezza pubblica.

Dopo il sorvolo del velivolo del Corpo e la lettura dei messaggi del presidente della repubblica, Sergio Mattarella e del generale di Corpo d’Armata, Andrea De Gennaro, a prendere la parola è stato proprio il comandante Interregionale.

In ultimo la consegna, come di consueto delle onorificenze ai militari che in questi ultimi 12 mesi si sono particolarmente distinti in operazioni di rilievo

