31 Agosto 2025

Gaza, Barletta risponde all’emergenza

31 Agosto 2025
Donare ai bambini di Gaza: Barletta risponde all’emergenza. Fino al 23 settembre una raccolta fondi promossa dal Comune.

Maria Fiorella

