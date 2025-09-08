Gaza, assemblea aperta ai cittadini il 9 settembre 10,30 in Regione Puglia

BARI – Martedì 9 settembre, alle ore 10.30, presso l’Agorà del Consiglio regionale, si terrà l’Assemblea Pubblica “ROTTA PUGLIA – GAZA, con la Global Sumud Flotilla”: tutti i cittadini e le cittadine della Regione sono invitate a questo momento aperto e partecipato nel quale si racconterà la missione della Global Sumud Flotilla e si continuerà a costruire insieme un percorso di solidarietà concreta con il popolo palestinese.

L’Assemblea ha due obiettivi, condividere l’esperienza della Global Sumud Flotilla, testimonianza internazionale di resistenza nonviolenta; chiedere alla Regione Puglia l’assunzione di impegni concreti, in continuità con le dichiarazioni rilasciate e le prime azioni intraprese, per rafforzare il sostegno politico e civile alla causa palestinese.

Durante l’incontro interverranno in collegamento da remoto con Tony La Piccirella, in diretta dalla Nave Family della Global Sumud Flotilla, unitamente all’ex Sindaca di Barcellona Ada Colau Ballano. Loredana Capone, Presidente del Consiglio della Regione Puglia; Nicola Grasso, Assessore alla Legalità del Comune di Bari.

L’incontro sarà uno spazio di confronto diretto. Tutti e tutte sono invitate a partecipare, portando idee, proposte e contributi per dare vita a un percorso comune, inclusivo, solidale e responsabile. Per provare a trasformare, attraverso la partecipazione collettiva, la solidarietà in azioni reali.

