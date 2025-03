Gattuso litiga in diretta TV in tre lingue dopo il ko dell’Hajduk Spalato

Gennaro Gattuso protagonista di un acceso scontro televisivo dopo la sconfitta per 3-0 subita dall’Hajduk Spalato contro il Rijeka. L’allenatore italiano, visibilmente contrariato per il risultato, ha avuto un duro confronto in diretta su MAXSport1 con Josko Jelicic, ex giocatore di Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria, oggi opinionista televisivo.

Entrato in studio, Gattuso ha rifiutato di stringere la mano a Jelicic, accusandolo di “parlare troppo” e di avere “poco rispetto per le persone”. “Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te”, ha ribadito l’ex centrocampista del Milan, esprimendosi in tre lingue diverse.

La risposta di Jelicic, “Giochi malissimo”, ha provocato la reazione furiosa di Gattuso, che ha puntato l’indice a pochi centimetri dal volto dell’opinionista, avvicinandosi in modo minaccioso.

La tensione è esplosa dopo una partita chiave per il campionato croato: l’Hajduk Spalato, fino a quel momento primo a pari punti con il Rijeka, è scivolato al secondo posto (48 punti contro 50). Subito dopo l’acceso botta e risposta, Gattuso ha scelto di interrompere la discussione con Jelicic, preferendo continuare l’intervista con una giornalista della stessa emittente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author