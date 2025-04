Gatti liberi e incidentati : c’è una convenzione per associazioni animaliste

Il Comune di Bari ha pubblicato un avviso rivolto alle associazioni animaliste iscritte all’albo regionale per stabilire una collaborazione finalizzata al recupero, trasporto, pronto soccorso, reimmissione o adozione di gatti liberi incidentati o in gravi condizioni di salute sul territorio comunale. La convenzione, della durata di 24 mesi a partire dal 1° maggio 2025, prevede che le associazioni si occupino del prelievo e trasporto h24, identifichino una struttura veterinaria per le cure, gestiscano la documentazione sanitaria e fiscale, provvedano alla reimmissione o all’adozione e garantiscano il controllo del flusso dei gatti. Il Comune si impegna a rimborsare le spese documentate fino a un massimo di 14.300 euro mensili.

Chi trova un gatto ferito dovrà avvisare la Polizia Locale, che contatterà le associazioni competenti. Una pattuglia valuterà la situazione e i volontari cattureranno l’animale senza causargli sofferenza, usando attrezzature adeguate. Il servizio di recupero e trasporto è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni. I gatti bisognosi di cure urgenti saranno portati in una clinica veterinaria convenzionata, che fornirà l’assistenza necessaria a spese del soggetto incaricato. Dopo le cure, i gatti saranno restituiti all’associazione per essere liberati sul territorio. I gatti socievoli, non autosufficienti, i cuccioli o quelli provenienti da famiglie saranno dati in affido o adozione. Le domande di partecipazione devono essere inviate tramite raccomandata A/R al Comune di Bari entro le ore 10 del 28 aprile.

