17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Maurizio Gasparri

Gasparri: “A Bari antisemitismo contro Israele, vergogna per la città”

Dante Sebastio 17 Agosto 2025
centered image

Presa di posizione del presidente dei senatori di Forza Italia per la decisione della Fiera del Levante di escludere Israele

Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha criticato con durezza l’amministrazione comunale di Bari in relazione alle scelte compiute sulla Fiera del Levante. In una dichiarazione, il parlamentare ha parlato di “un attacco di autentico antisemitismo”, accusando il sindaco Leccese e la giunta di sinistra di “mettere al bando Israele”.

Gasparri ha definito “una vergogna per la nobile città di Bari” i comportamenti che, a suo giudizio, avrebbero escluso Israele dalla manifestazione, collegando tali posizioni a “pregiudizi antisemiti”.

“Voglio esprimere la solidarietà allo Stato di Israele e al suo ambasciatore in Italia” ha aggiunto Gasparri sottolineando come l’antisemitismo che ha segnato il Novecento “sia cominciato anche con atteggiamenti di questo tipo”.

Il capogruppo azzurro ha inoltre ricordato che il Partito Democratico, lo stesso di cui fa parte il sindaco Leccese, “ha proposto di escludere Israele dalle competizioni sportive internazionali, alimentando ulteriormente i pregiudizi”.

Gasparri ha concluso esprimendo la speranza che “gli ebrei possano entrare liberamente negli esercizi commerciali di Bari, senza divieti di Leccese”, ribadendo la sua ferma condanna di quelle che ha definito “decisioni razziste”.

Dante Sebastio

